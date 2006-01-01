К уроку физики.

Учебники по физике для средней школы, 5 - 11 классы, рабочие тетради, тесты по физике, проверочные и контрольные работы, рабочие программы, методические, дидактические материалы, дополнительная литература.

5-6 классы:

Физика. 5 класс. В 2 ч. Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. (2014; 72с., 88с.)

Физика. Химия. 5 - 6 классы. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. (2011, 192с.)

Физика. Химия. 5 класс. Рабочая тетрадь. Гуревич А.Е., Краснов М.В., Нотов Л.А. (2012, 64с.)

Физика. Химия. 6 класс. Рабочая тетрадь. Гуревич А.Е., Краснов М.В., Нотов Л.А. (2013, 112с.)

Физика. 6 класс. В 2 ч. Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. (2014; 88с., 80с.)

Физика. 6 класс. Мургузов М., Абдуразагов Р. и др. (2018, 96с.) (АЗЕРБАЙДЖАН)

Физика. 6 класс. Исаченкова Л.А., Слесарь И.Э. ( 2010, 120с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 6 класс. Турдиев Н.Ш. (2017, 176с.) (УЗБЕКИСТАН)

7 класс:

Физика. 7 класс. Учебник. Андрюшечкин С.М. (2015, 240с.)

Физика. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б. (2012, 255с.)

Физика. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. (2012, 191с.)

Физика. 7 класс. Грачёв А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. (2014, 288с.)

Физика. 7 класс. Гуревич А.Е., Страут Е.К. (2013, 240с.)

Физика. 7 класс. Учебник. Перышкин А.В. (2013, 224с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 7 класс. Перышкин А.В. (2013, 160с.)

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс к учебнику Перышкина А.В. - Громцева О.И. (2020, 112с.)

Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. К уч. Перышкина А.В. - Минькова Р.Д., Иванова В.В., Степанов С.В. (2020, 64с.)

Тесты по физике. 7 класс к учебнику Перышкина А.В. "Физика. 7 кл." Чеботарева А.В. (2017, 176с.)

Физика. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2016, 96с.)

Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 7 класс. Марон А.Е. (2016, 96с.)

Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. Перышкин А.В. (2016, 160с.)

Контрольные работы в новом формате. Физика. 7 класс. Годова И.В. (2013, 88с.)

Дидактические карточки-задания по физике. 7 класс. К учебнику Перышкина А.В. - Чеботарева А.В. (2010, 112с.)

Рабочая тетрадь по физике. 7 класс: к учебнику Перышкина А.В. - Минькова Р.Д. (2017, 144с.)

Физика. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Перышкина А.В. - Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. (2014, 112с.)

Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. К учебнику Перышкина А.В. - Касьянов В.А., Дмитриева В.Ф. (2017, 160с.)

Физика. 7 класс. Технологические карты уроков к уч. Перышкина А.В. (2019, 271с.)

Физика. 7 класс. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В. и Громова С.В. (2010, 301с.)

Физика. 7 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2013, 128с.)

Физика. 7 класс. Тесты к учебнику Перышкина А.В. - Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. (2014, 112с.)

Физика. 7 класс. Диагностические работы к уч. А.В. Перышкина. - Шахматова В.В., Шефер О.Р. (2015, 126с.)

Физика. 7 класс. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. (2013, 224с.)

Физика. 7 класс. Рабочая тетрадь. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. (2012, 176с.)

Физика. 7 класс. Проверочные и контрольные работы. Пурышева Н.С., Лебедева О.В., Важеевская Н.Е. (2014, 96с.)

Физика. 7 класс. Методическое пособие. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. (2012, 112с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 7 класс. Громов С.В., Родина Н.А. (2003, 28с.)

Поурочное планирование к учебнику по физике: 7 класс, Громова С.В., Родиной Н.А. - Прояненкова Л.А. и др. (2006, 320с.)

Физика. 7 класс. Учебник. Шахмаев Н.М., Дик Ю.И. и др. (2007, 144с.)

Физика. 7 класс. Диагностика предметной обученности. Лебединская В.С. (2009, 191с.)

Физика. 7 класс. Контрольные измерительные материалы. Бобошина С.Б. (2014, 96с.)

Физика. 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л.А. (2014, 192с.)

Диагностические и тренировочные работы. Физика. 7 класс.

Физика. 7 класс. Мургузов М., Абдуразагов Р. и др. (2018, 144с.) (АЗЕРБАЙДЖАН)

Физика. 7 класс. Исаченкова Л.А., Лещинский Ю.Д. ( 2017, 168с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 7 класс. Башарулы Р. (2017, 192с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 7 класс. Закирова Н.А., Аширов Р.Р. (2017, 240с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 7 класс. Кронгарт Б.А., Токбергенова У.К. (2017, 208с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 7 класс. Хабибуллаев П.К., Бойдедаев А. и др. (2017, 176с.) (УЗБЕКИСТАН)

Физика. 7 класс. Барьяхтар В.Г., Довгий С.А. и др. (2015, 256с.) (УКРАИНА)

Физика. 7 класс. Божинова Ф.Я., Кирюхин Н.М., Кирюхина Е.А. ( 2007, 192с.) (УКРАИНА)

Физика. 7 класс. Пшеничка П.Ф., Мельничук С.В. (2015, 248с.) (УКРАИНА)

Всероссийская проверочная работа (ВПР 7 класс):

Всероссийская проверочная работа. Физика. 7-й класс. 2019 - 2020 гг. ( образец; варианты )

Всероссийская проверочная работа. Физика. 7 класс. 10 вариантов типовых заданий. Легчилин А.Ю. (2020, 72с.)

Всероссийская проверочная работа. Физика. 7 класс. Практикум. Иванова В.В. (2018, 72с.)

Физика. 7 класс. Подготовка к всероссийским проверочным работам. Шахматова В.В., Шефер О.З. (2019, 48с.)

8 класс:

Физика. 8 класс. Учебник. Андрюшечкин С.М. (2015, 240с.)

Физика. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б. (2012, 272с.)

Физика. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. (2012, 191с.)

Физика. 8 класс. Учебник. Перышкин А.В. (2013, 240с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 8 класс. Перышкин А.В. (2013, 160с.)

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс к учебнику Перышкина А.В. - Громцева О.И. (2020, 128с.)

Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс. К уч. Перышкина А.В. - Минькова Р.Д., Иванова В.В., Степанов С.В. (2020, 64с.)

Тесты по физике. 8 класс к учебнику Перышкина А.В. "Физика. 8 кл." Чеботарева А.В. (2017, 224с.)

Физика. 8 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2017, 112с.)

Физика. 8 класс. Сборник вопросов и задач. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. (2019, 160с.)

Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 8 класс. Марон А.Е. (2016, 96с.)

Контрольные работы в новом формате. Физика. 8 класс. Годова И.В. (2011, 96с.)

Рабочая тетрадь по физике. 8 класс. К учебнику Перышкина А.В. - Минькова Р.Д., Иванова В.В. (2015, 160с.)

Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Перышкина А.В. - Ханнанова Т.А. (2014, 128с.)

Рабочая тетрадь по физике. 8 класс. К учебнику Перышкина А.В. - Касьянов В.А., Дмитриева В.Ф. (2016, 160с.)

Рабочая тетрадь по физике. 8 класс. Перышкин А.В. (2017, 160с.)

Физика. 8 класс. Технологические карты уроков к уч. Перышкина А.В. (2019, 230с.)

Тематическое и поурочное планирование к учебнику Перышкина А.В. Физика. 8 класс. - Гутник Е.М. и др. (2005, 96с.)

Физика. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Перышкина А.В. (2017, 272с.)

Физика. 8 класс. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В. и Громова С.В. (2009, 364с.)

Физика. 8 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2013, 128с.)

Физика. 8 класс. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. (2013, 288с.)

Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. (2014, 208с.)

Физика. 8 класс. Методическое пособие. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. (2013, 128с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 8 класс. Громов С.В., Родина Н.А. (2000, 83с.)

Физика. 8 класс. Учебник. Шахмаев Н.М., Бунчук А.В. (2007, 240с.)

Физика. 8 класс. Контрольные измерительные материалы. Бобошина С.Б. (2014, 96с.)

Физика. 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л.А. (2014, 208с.)

Диагностические и тренировочные работы. Физика. 8 класс.

Всероссийская проверочная работа (ВПР 8 класс):

Всероссийская проверочная работа. Физика. 8-й класс. 2020 г. ( образец )

Всероссийская проверочная работа. Физика. 8 класс. Практикум. Бобошина С.Б. (2018, 94с.)

Физика. 8 класс. Подготовка к всероссийским проверочным работам. Шахматова В.В., Шефер О.З. (2019, 64с.)

Физика. 8 класс. Мургузов М., Абдуразагов Р. и др. (2019, 200с.) (АЗЕРБАЙДЖАН)

Физика. 8 класс. Исаченкова Л.А., Лещинский Ю.Д., Дорофейчик В.В. ( 2018, 176с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 8 класс. Закирова Н.А., Аширов Р.Р. (2018, 304с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 8 класс. Хабибуллаев П.К., Бойдедаев А. и др. (2019, 176с.) (УЗБЕКИСТАН)

Физика. 8 класс. Барьяхтар В.Г., Довгий С.А. и др. (2016, 240с.) (УКРАИНА)

Физика. 8 класс. Божинова Ф.Я., Ненашев И.Ю., Кирюхина Н.М. ( 2008, 256с.) (УКРАИНА)

Физика. 8 класс. Коршак Е.В., Ляшенко А.И., Савченко В.Ф. ( 2008, 208с) (УКРАИНА.)

Физика. 8 класс. Сиротюк В.Д. ( 2008, 238с.) (УКРАИНА)

9 класс:

Физика. 9 класс. Учебник. Андрюшечкин С.М. (2015, 320с.)

Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. (2012, 272с.)

Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. (2012, 175с.)

Физика. 9 класс. Тематические контрольные работы. Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В. (2014, 94с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 9 класс. Громов С.В., Родина Н.А. (2000, 63с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 9 класс. Кикоин И.К., Кикоин А.К. (1999, 192с.)

Физика. 9 класс. Учебник. Перышкин А.В., Гутник Е.М. (2014, 320с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 9 класс. Перышкин А.В. (2013, 160с.)

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс к учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М. - Громцева О.И. (2020, 160с.)

Тетрадь для лабораторных работ по физике. 9 класс. К учебнику Перышкина А.В. - Минькова Р.Д., Иванова В.В., Степанов С.В. (2020, 64с.)

Тесты по физике. 9 класс к учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М. - Громцева О.И. (2017, 176с.)

Физика. 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2018, 128с.)

Физика. 9 класс. Сборник вопросов и задач. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. (2019, 144с.)

Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 9 класс. Марон А.Е. (2016, 64с.)

Физика. 9 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы к учебнику А.В. Перышкина. - Кирик Л.А. (2016, 208с.)

Контрольные работы в новом формате. Физика. 9 класс. Годова И.В. (2011, 96с.)

Физика. 9 класс. 52 диагностических варианта. Домнина С.Н. (2012, 112с.)

Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. Перышкин А.В. (2016, 160с.)

Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. К учебнику Перышкина А.В. , Гутник Е.М. - Минькова Р.Д., Иванова В.В. (2017, 144с.)

Физика. 9 класс. Методическое пособие. Гутник Е.М., Черникова О.А. (2016, 224с.)

Физика. 9 класс. Тесты к учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М. - Слепнева Н.И. (2016, 112с.)

Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. К учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М. - Касьянов В.А., Дмитриева В.Ф. (2016, 208с.)

Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь. Гутник Е.М. (2015, 96с.)

Физика. 9 класс. Технологические карты уроков к уч. Перышкина А.В. (2019, 243с.)

Физика. 9 класс. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В. и Громова С.В. (2010, 364с.)

Физика. 9 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2014, 128с.)

Физика. 9 класс. Учебник. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. (2015, 272с.)

Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. (2014, 208с.)

Физика. 9 класс. Модульный триактив-курс. Пурышева Н.С. (2015, 192с.)

Физика. 9 класс. Учебник. Шахмаев Н.М., Бунчук А.В. (2011, 234с.)

Физика. 9 класс. Диагностика предметной обученности. Лебединская В.С. (2010, 186с.)

Сборник задач по физике. 7-9 классы. Перышкин А.В. (2017, 272с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Сборник задач по физике для 7-9 классов. Перышкин А.В. (2013, 288с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Сборник задач по физике для 7-9 классов. Лукашик В.И., Иванова Е.В. (2013, 224с.)

Сборник задач по физике. 7-9 классы. Московкина Е.Г., Волков В.А. (2011, 176с.)

Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы. К учебникам Перышкина, Гутник. - Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. (2013, 272с.)

Физика. 9 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л.А. (2010, 192с.)

Физика. 9 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы для подготовки к ГИА. Кирик Л.А., Нурминский А.И. (2012, 176с.)

Физика. 9 класс. Контрольные измерительные материалы. Бобошина С.Б. (2014, 96с.)

Физика. 9 класс. КИМы. (2014, 96с.)

Контрольные работы по физике для основной школы. 7-9 классы. Гельфгат И.М. и др. (2013, 112с.)

Диагностические и тренировочные работы. Физика. 9 класс.

Всероссийская проверочная работа. Физика. 9 класс. Практикум. Громцева О.И. (2018, 104с.)

Физика. 9 класс. Мургузов М., Абдуразагов Р. и др. (2018, 224с.) (АЗЕРБАЙДЖАН)

Физика. 9 класс. Исаченкова Л.А., Сокольский А.А., Захаревич Е.В. ( 2019, 208с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 9 класс. Закирова Н.А., Аширов Р.Р. (2019, 272с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 9 класс. (Physics, Grade 9) Билингвальный учебник. Ташев н. и др. (2018, 208с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 9 класс. Турдиев Н.Ш. ( 2006, 160с.) (УЗБЕКИСТАН)

Физика. 9 класс. Хабибуллаев П.К., Бойдедаев А. и др. (2019, 176с.) (УЗБЕКИСТАН)

Физика. 9 класс. Барьяхтар В.Г., Довгий С.А. и др. (2017, 272с.) (УКРАИНА)

Физика. 9 класс. Божинова Ф.Я., Кирюхин Н.М., Кирюхина Е.А. ( 2009, 224с.) (УКРАИНА)

Физика. 9 класс. Сиротюк В.Д. ( 2017, 248с.) (УКРАИНА)

10 класс:

Физика. 10 класс. Учебник. Механика, термодинамика и молекулярная физика. Анциферов Л.И. (2004, 415с.)

Физика. 10 класс. Учебник в 2 ч. (Базовый и углубленный уровни) Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. (2014; 304с., 238с.)

Физика. 10 класс. Задачник. (Базовый и углубленный уровни) Генденштейн Л.Э. и др. (2014, 191с.)

Физика. 10 класс. Самостоятельные работы. Генденштейн Л.Э., Орлов В.А. (2014, 70с.)

Физика. 10 класс. Задачник. Базовый и углубленный уровни. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. и др. (2018, 240с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 10 класс. Громов С.В. (2002, 155с.)

Физика. 10 класс. Профильный уровень. Касьянов В.А. (2013, 432с.)

Физика. 10 класс. Базовый уровень. Касьянов В.А. (2014, 288с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 10 класс. Касьянов В.А. (2006, 208с.)

Физика. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. Касьянов В.А., Дмитриева В.Ф. (2015, 160с.)

Физика 10 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2014, 158с.)

Физика. 10 класс. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Марон Е.А. (2013, 96с.)

Иллюстрированный Атлас по физике. 10 класс. Касьянов В.А. (2010, 144с.)

Контрольные работы в новом формате. Физика. 10 класс. Годова И.В. (2011, 96с.)

Физика. 10 класс. Поурочные планы к учебникам Мякишева Г.Я., Громова С.В. и Касьянова В.А. (2007, 397с.)

Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс. Громцева О.И. (2012, 192с.)

Сборник задач по физике. 10-11 классы. Громцева О.И. (2015, 208с.)

Физика. Механика. 10 класс. Учебник для углубленного изучения. Под ред. Мякишева Г.Я. (2010, 496с.)

Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. Учебник для углубленного изучения. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. (2010, 352с.)

Физика. Электродинамика. 10-11классы. Учебник для углубленного изучения. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. (2010, 480с.)

Физика. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. (2015, 272с.)

Физика. 10 класс. Рабочая тетрадь. Базовый уровень. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. (2016, 144с.)

Физика. 10 класс. Базовый уровень. Тетрадь для лабораторных работ к уч. Пурышевой Н.С. и др. (2014, 48с.)

Физика. 10 класс (базовый и профильный уровни). Тихомирова С.А., Яворский Б.М. (2012, 304с.)

Физика. Задачник. 10-11 классы. Гольдфарб Н.И. (2012, 400с.)

Физика. Задачник. 10-11кл. Рымкевич А.П. (2013, 192с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. Задачник. 10-11кл. Рымкевич А.П. (2012, 320с.)

Физика. 10 класс. Углубленное изучение физики. Чижов Г.А., Ханнанов Н.К. (2010, 480с.)

Физика. 10 класс. Тестовые задания к основным учебникам. Рабочая тетрадь. Зорин Н.И. (2008, 216с.)

Физика. 10 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л.А. (2012, 192с.)

Физика. Экспресс-диагностика. 10 класс. 60 диагностических вариантов. Соколова С.А. (2012, 128с.)

Диагностические и тренировочные работы. Физика. 10 класс.

Всероссийская проверочная работа. Физика. 10 класс. Практикум. Громцева О.И. (2018, 104с.)

Физика. 10 класс. Мургузов М., Абдуразагов Р. и др. (2018, 208с.) (АЗЕРБАЙДЖАН)

Физика. 10 класс. Жолнеревич И.И., Медведь И.Н. ( 2007, 263с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 10 класс. Громыко Е.В., Зенькович В.И. и др. ( 2013, 272с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 10 класс. (гуманитарное направление). Закирова Н.А., Аширов Р.Р. (2019, 240с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 10 класс. (техническое направление). Закирова Н.А., Аширов Р.Р. (2019, 336с.) (КАЗАХСТАН)

Физика. 10 класс. Турдиев Н.Ш. ( 2017, 176с.) (УЗБЕКИСТАН)

Физика. 10 класс. Барьяхтар В.Г., Довгий С.А. и др. (2018, 272с.) (УКРАИНА)

Физика. 10 класс. Коршак Е.В., Ляшенко А.И., Савченко В.Ф. ( 2005, 312с.) (УКРАИНА)

Физика. 10 класс. Уровень стандарта. Коршак Е.В., Ляшенко А.И., Савченко В.Ф. ( 2010, 192с.) (УКРАИНА)

11 класс:

Физика. 11 класс. Учебник. Электродинамика и квантовая физика. Анциферов Л.И. (2004, 383с.)

Физика. 11 класс. Учебник. (Базовый и углубленный уровни) Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. (2014, 384с.)

Физика. 11 класс. Задачник. (Базовый и углубленный уровни) Генденштейн Л.Э. и др. (2014, 111с.)

Физика. 11 класс. Самостоятельные работы. Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В., Орлов В.А. (2014, 48с.)

Физика. 11 класс. Задачник. Базовый и углубленный уровни. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. и др. (2018, 240с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 11 класс. Громов С.В. (2006, 128)

Физика. 11 класс. Профильный уровень. Касьянов В.А. (2011, 448с.)

Физика. 11 класс. Профильный уровень. Тетрадь для лабораторных работ. Касьянов В.А., Коровин В.А. (2014, 48с.)

Физика. 11 класс. Базовый уровень. Касьянов В.А. (2014, 272с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 11 класс. Касьянов В.А. (2006, 160с.)

Физика. 11 класс. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Марон Е.А. (2013, 80с.)

Иллюстрированный Атлас по физике. 11 класс. Касьянов В.А. (2010, 192с.)

Контрольные работы в новом формате. Физика. 11 класс. Годова И.В. (2011, 80с.)

Физика 11 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. (2014, 144с.)

Физика. 10-11классы. Механика: тренировочные тесты, комбинированные задания, контрольные работы. Андреева Г.В. (2010, 148с.)

Физика. 11 класс. Поурочные планы к учебникам Мякишева Г.Я. и Касьянова В.А. (2011, 460с.)

Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс. Громцева О.И. (2012, 144с.)

Сборник задач по физике. 10-11 классы. Громцева О.И. (2015, 208с.)

Физика. Электродинамика. 10-11классы. Учебник для углубленного изучения. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. (2010, 480с.)

Физика. Колебания и волны. 11 класс. Учебник для углубленного изучения. Мякишев Г.Я, Синяков А.З. (2010, 288с.)

Физика. Оптика. Квантовая физика. 11класс. Учебник для углубленного изучения. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. (2002, 464с.)

Физика. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. (2014, 304с.)

Физика. 11 класс. Рабочая тетрадь. Базовый уровень. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. (2016, 128с.)

Физика. 11 класс. (базовый и профильный уровни). Тихомирова С.А., Яворский Б.М. (2012, 303с.)

Физика. Задачник. 10-11 классы. Гольдфарб Н.И. (2012, 400с.)

Физика. Задачник. 10-11 классы. Рымкевич А.П. (2013, 192с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. Задачник. 10-11кл. Рымкевич А.П. (2012, 320с.)

Физика. Контрольные работы. 10-11 классы. Куперштейн Ю.С., Марон Е.А. (2001, 48с.)

Сборник вопросов и задач по физике. 10-11 классы. Степанова Г.Н., Степанов А.П. (1997, 256с.; 2005, 496с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Сборник задач по физике для 10-11 кл. Сост. Степанова Г.Н. (2000, 336с.)

Физика. 11 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Кирик Л.А. (2009, 192с.)

Физика. 11 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы в формате ЕГЭ. Кирик Л.А., Нурминский А.И. (2012, 256с.)

Физика. 11 класс. Тестовые задания к основным учебникам. Рабочая тетрадь. Зорин Н.И. (2008, 192с.)

Физика. Оптика. Квантовая природа света. 11 класс. Учимся решать задачи. Ромашкевич А.И. (2009, 112с.)

Физика. 11 класс. КИМы. (2014, 112с.)

Диагностические и тренировочные работы. Физика. 11 класс.

Физика. 11 класс. Абдуразагов Р., Алиев Р, Шарифов Г. (2018, 208с.) (АЗЕРБАЙДЖАН)

Физика. 11 класс. Жилко В.В., Маркович Л.Г. ( 2014, 287с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 11 класс Баз. и повыш. уровни. Жилко В.В., Маркович Л.Г. ( 2008, 359с.) (БЕЛАРУСЬ)

Физика. 11 класс. Турдиев Н.Ш. и др. (2018, 192с.) (УЗБЕКИСТАН)

Физика. 11 класс. Уровень стандарта. Коршак Е.В., Ляшенко А.И., Савченко В.Ф. ( 2011, 256с.) (УКРАИНА)

Всероссийская проверочная работа (ВПР 11 класс):

Всероссийская проверочная работа. Физика. 11-й класс. 2017 - 2020 гг. ( образцы; варианты )

Всероссийская проверочная работа. Физика. 11 класс. 10 вариантов типовых заданий. Легчилин А.Ю. (2017, 96с.)

Всероссийская проверочная работа. Физика. 11 класс. Типовые задания. Васильева И.В. (2017, 96с.)

Физика. 11 класс. 10 вариантов итоговых работ для подготовки к ВПР. Хмельницкая А.Ю. (2018, 96с.)

Физика. 11 класс. Подготовка к всероссийским проверочным работам. Дрёмов А.П. (2017, 96с.)

Дополнительно:

Алгоритмы решения задач по механике в средней школе. Гутман В.И., Мощанский В.Н. (1988, 95с.)

Домашний эксперимент по физике. 7-11 классы. Ковтунович М.Г. (2007, 207с.) (Библиотека учителя физики)

Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. Горлова Л.А. (2010, 144с.)

Качественные задачи по физике. 7- 8 классы. Тульчинский М.Е. (1976с.)

Качественные задачи по физике. 7- 9 классы. Кирик Л.А. (2020, 240с.)

Качественные задачи по физике в средней школе. Тульчинский М.Е. (1972, 240с.)

Контрольные и проверочные работы по физике. 10-11классы. Самойленко П.И., Сергеев А.В. (2005, 368с.)

Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями. Тарасов О.М. (2011, 96с.)

Магнитные явления. Пособие по физике ( 9-11 кл.) Коршунова Л.Н. (2005, 96с.)

Методический справочник учителя физики. Демидова М.Ю., Коровин В.А. (2003, 229с.)

Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно-научного профиля. Семке А.И. (2007, 320с.)

Рабочие программы по физике. 7-11 классы. Под ред. Корневич М.Л. (2012, 334с.)

Рабочие программы по физике. 7-11 классы. Вып. 2. Под ред. Корневич М.Л. (2012, 380с.)

Сборник задач и упражнений по физике. 10-11кл. Гладкова Р.А., Косоруков А.Л. (2007, 400с.)

Сборник задач по физике. Для 8-10 классов. Демкович В.П., Демкович Л.П. (1981, 206с.)

Сборник задач по физике. 10-11 классы. Демкович В.П., Демкович Л.П. (2001, 255с.)

Сборник задач по физике для 10-11 классов (углубленное изучение) Под ред. Козела С.М. (2003, 264с.)

Факультативный курс физики. 9 класс. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Шефер Н.И. (1978, 207с.)

Факультативный курс физики. 10 класс. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Шефер Н.И. (1987, 208с.)

Физика. 7 класс. Учебник. Перышкин А.В., Родина Н.А. (1989, 175с.)

ГДЗ - готовые домашние задания. Физика. 7 класс. Перышкин А.В., Родина Н.А. (1998, 96с.)

Физика. 7 класс. Задачи и решения. Дополнительное пособие к учебнику Перышкина А.В. - Филонович Н.В. (2004, 112с.)

Физика 8. Экспериментальный учебник. Часть 1 и 2. Филатов Е.Н. (2000, 192с. + 228с.)

Физика. 10 класс. Механика. Учимся решать задачи. Ромашкевич А.И. (2007, 192с.)

Физика. 10 класс. Молекулярная физика. Термодинамика. Учимся решать задачи. Ромашкевич А.И. (2007, 96с.)

Физика. 10-11 классы. Пособие для учащихся и абитуриентов. В 2 ч. Козел С.М. (2010; 288с., 400с.)

Физика. 11 класс. Учимся решать задачи. Готовимся к ЕГЭ. Лукьянова А.В. (2011, 176с.)

Физика в таблицах. 7-11 классы. Орлов В.А. (2008, 64с.)

Физика в таблицах для 7-11 классов. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. (1998, 81с.)

Физика. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2007, 125с.)

Физика. Весь школьный курс в таблицах. Сост. Тульев В.В. (2010, 240с.)

Физика. Все законы и формулы в таблицах. 7-11 классы. Моркотун В.Л. (2007, 160с.)

Физика: Занимательные материалы к урокам. 8 класс. Сёмке А.И. (2004, 152с.)

Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Элективный курс. Сорокин А.В. и др. (2006, 199с.)

Физика. Настольная книга для углубленного изучения физики в средней школе. В 6 кн. Дельцов В.П., Дельцов В.В. (2017г.)

Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7, 8 классы. Куперштейн Ю.С. (2007, 144с.)

Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 10 кл. Куперштейн Ю.С. (2007, 120с.)

Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 11 кл. Куперштейн Ю.С. (2004, 80с.)

Физика. Развивающее обучение. Книга для учителей. 7 класс. Камин А.Л. (2003, 352с.)

Физика. Справочник. 7-9 классы. Громцева О.И. (2014, 192с.)

Физика. Учебник для 9 кл. Буховцев Б.Б., Климонтович Ю.Л., Мякишев Г.Я. (1982, 272с.)

Физика. Учебник для 10 класса. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. (1982, 320с.)

Физика. Учимся решать задачи. 7-8 классы. Гайкова И.И. (2011, 80с.)

Физика. Учимся решать задачи. 9 класс. Гайкова И.И. (2012, 80с.)

Шпаргалка для отличника. Физика. Силы и взаимодействия. Химия. Вещества и реакции. ред. Ростоцкая А. (2014, 60с.)

Эксперимент в физике. Физический практикум. Шутов В.И., Сухов В.Г., Подлесный Д.В. (2005, 184с.)

● alsak.ru "Школьная физика для учителей и учеников" - Сайт о разноуровневом обучении и его дидактическом обеспечении. Можно просмотреть авторское пособие для профильных классов по физике для 9-11 классы с решениями. Выложены статьи методического журнала "Физика: проблемы преподавания". Открыты форум для учителей и библиотека по физике. Ведется подбор ссылок по данным темам.

● fmclass.ru - Образовательный портал "Физ-мат класс". Теория - Разделы школьного курса, Справочник, Книги скачать. Методика - Материалы уроков, Внеклассная работа, Экзамены (варианты ЕГЭ, варианты вступительных работ), Олимпиады, Лекции, Консультации и др.

● ph4s.ru - Физика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. Варгина, МИФИ. Раздел ЛЕКЦИИ - лекции по физике для школьников и абитуриентов. ЗАДАЧИ - можно скачать подборки и целые книги с решениями задач (для школьников и студентов). Радел КНИГИ - большая подборка книг для скачивания по физике, математике, химии и др. ПРОГРАММЫ - очень большая подборка различных программ, полезных для изучающих физику, математику и др. точные дисциплины. Абитуриентам - о МИФИ, как в него поступить и др.

● fizkaf.narod.ru - Кафедра и лаборатория физики МИОО (Московский Институт Открытого Образования)

- fizkaf.narod.ru - Подготовка к ЕГЭ по физике. Различные материалы, например:

- Анализ результатов ЕГЭ-2006 по физике (870 Кб, pdf/zip) (в частности анализ типичных ошибок и пр.; полезно прочитать не только преподавателям, но и учащимся)

- "Проблема подготовки к ЕГЭ по физике" Демидова М.Ю., 2004г. (30 Кб) и другие материалы.

● college.ru - раздел "Открытого колледжа" - "Физика". Включает прекрасно иллюстрированный учебник "Открытая физика 2.5" (все разделы, от Механики до Физики атомного ядра). Интересен раздел "Модели" (106 моделей различных физических процессов). Материалы для учителя физики. Тесты. Ссылки. Олимпиады по физике.

● elkin52.narod.ru - "Занимательная физика в вопросах и ответах" Сайт Виктора Елькина (заслуженный учитель РФ, учитель-методист). Очень интересный и красочный сайт на котором вы найдете тысячи ответов на тысячи вопросов относительно различных природных явлений. А также различные занимательные опыты и тесты по физике.

● ru.convert-me.com - "Интерактивный конвертер величин" Интерактивные калькуляторы для множества систем измерений, как широко используемых (метрическая, американская), так и довольно экзотических (японская, древнегреческая, старорусская). Включая и такой редкий раздел, как Кулинария.